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Dünya

İşgalci İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı

İşgalci İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısının başkent Şam'ın kırsalında yer alan Sasa bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda, çöken Baas rejiminden kalan silahların hedef alındığı ileri sürüldü. Açıklamayla birlikte hava saldırısının görüntüleri de paylaşıldı.

İsrail ordusu, Baas rejiminden kalan "silahları hedef almak" bahanesiyle Suriye'ye sık sık hava saldırıları düzenliyor.

- İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgali

Suriye'de 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı.

İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha ederek, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu, sık sık 8 Aralık sonrası işgalini genişlettiği Dera ve Kuneytra illeri kırsalında, sivil yerleşimi tahrip ederek kontrol noktaları kuruyor.

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