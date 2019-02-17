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İşgalci İsrail polisi Kudüs'te Filistinli aileyi zorla evinden çıkardı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli Ebu Asab ailesinin evine, Yahudi yerleşimcilere teslim edilmek üzere İsrail polisince el konuldu.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, "Gaiplik Yasası"na istinaden sabah saatlerinden itibaren Ebu Asab ailesinin bulunduğu bölgeyi kuşatma altına alan İsrail polisi, 65 yıldır yaşadıkları evi "Yahudi yerleşimcilere" teslim etmek üzere Ebu Asab ailesini zorla evden çıkardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, aileyi evden çıkarmadan önce baba Hatem Ebu Asab'ı darbettikten sonra gözaltına aldı.

İsrail, "Gaiplik Yasası" ve evlerin ya da toprakların Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri evlerinden çıkmaya zorluyor.

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