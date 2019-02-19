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İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da nöbet tutan cemaate saldırdı

Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaat İsrail polisinin saldırısına uğradı.

  • AA
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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinli cemaate saldırısı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında nöbet tutan cemaatin yatsı namazından sonra İsrail polisinin saldırısına uğradığını belirtti.

İsrail polisinin çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını aktaran Dibs, bazı kişilerin de zorla Mescid-i Aksa'nın dışına çıkarıldığını ifade etti.

Öte yandan Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ve bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Baskın anına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerde çok sayıda İsrail polisinin, Rahmet Kapısı yakınında bulunan Filistinli cemaatten bazılarını darbettiği görülüyor.

İsrail polisi pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.

Bunun üzerine dün Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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