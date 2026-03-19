  İşgalci İsrail polisi teravih namazı kılan Filistinlilere saldırdı
Dünya

İşgalci İsrail polisi teravih namazı kılan Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın Tel Aviv yönetimi tarafından kapalı tutulmasına tepki olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surları önünde ramazanın son teravih namazını kılmak için toplanan Filistinlilere bir kez daha saldırdı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 00:05 - Güncelleme:
İşgalci İsrail polisi teravih namazı kılan Filistinlilere saldırdı
İsrail'in, İran'a saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasına tepki gösteren Filistinliler, Sultan Süleyman Caddesi'nde Sahire Kapısı ile Aslan Kapı arasında toplandı.

Burada Eski Şehir'in surlarının önünde teravih namazı kılan Filistinlileri, İsrail polisi müdahale ederek dağıttı.

İsrail, İran'a saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı kapatmış ve Müslümanların burada ibadet etmesini engellemişti.

Ramazanda İsrail'in bu kararına tepki gösteren Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir surları önünde namaz kılmıştı.

İsrail polisi dün de surların önünde namaz kılan Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak saldırmıştı.

