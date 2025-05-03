İşgalci İsrail sürekli olarak Suriye topraklarında yaşayan Dürzi'leri sözde koruduğunu bahane ederek saldırılarda düzenliyor.

Suriye'deki Dürzi halkı sürekli olarak ayaklanmaya teşvik eden İsrail'den skandal bir hamle daha geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir videoda işgalci askerlerin bölgede bulunan Dürzilere silah dağıttığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde bir araya gelen Dürzi toplumunun liderleri, ülkenin bölünmesine karşı olduklarını belirterek, illerinde İçişleri Bakanlığı ve adli kolluk güçlerinin yerel kadrolarla etkinleştirilmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu.

KIŞKIRTMALARA KARŞI UYARI YAPILDI

Yapılan toplantının ardından birlik ve beraberlik mesajı verilen liderlerin açıklamasında, "Fitne, mezhepçi kışkırtmalar, kişisel kinler ve İslam'ın yasakladığı cahiliye dönemine ait intikam duygularından arınmış bir vatan için çaba gösterdiğimizi vurguluyoruz. Bu tür tehlikeli ayrışmaların sonucu felaketle bitmiştir ve yine öyle olacaktır." uyarısı yapıldı.