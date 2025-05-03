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Dünya

İşgalci İsrail rahat durmuyor: Dürzilere silah dağıttılar

Suriye'de yaşayan Dürzileri sürekli olarak ayaklanmaya teşvik eden işgalci İsrail'in Süveyda şehrinde silah dağıttığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2025 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
İşgalci İsrail rahat durmuyor: Dürzilere silah dağıttılar
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İşgalci İsrail sürekli olarak Suriye topraklarında yaşayan Dürzi'leri sözde koruduğunu bahane ederek saldırılarda düzenliyor.

Suriye'deki Dürzi halkı sürekli olarak ayaklanmaya teşvik eden İsrail'den skandal bir hamle daha geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir videoda işgalci askerlerin bölgede bulunan Dürzilere silah dağıttığı ortaya çıktı.

DÜRZİ LİDERLER ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE KARŞI OLDUKLARINI DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde bir araya gelen Dürzi toplumunun liderleri, ülkenin bölünmesine karşı olduklarını belirterek, illerinde İçişleri Bakanlığı ve adli kolluk güçlerinin yerel kadrolarla etkinleştirilmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu.

KIŞKIRTMALARA KARŞI UYARI YAPILDI

Yapılan toplantının ardından birlik ve beraberlik mesajı verilen liderlerin açıklamasında, "Fitne, mezhepçi kışkırtmalar, kişisel kinler ve İslam'ın yasakladığı cahiliye dönemine ait intikam duygularından arınmış bir vatan için çaba gösterdiğimizi vurguluyoruz. Bu tür tehlikeli ayrışmaların sonucu felaketle bitmiştir ve yine öyle olacaktır." uyarısı yapıldı.

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