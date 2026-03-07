İSTANBUL 12°C / 4°C
Dünya

İşgalci İsrail saldırılarına misilleme: Lübnan'dan roket ve İHA yağmuru

Lübnan merkezli Hizbullah, işgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarına karşılık olarak İsrail'in kuzeyi ve askeri noktalarına roket ve insansız hava araçlarıyla 18 ayrı saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada bazı askeri üslerin ve yerleşim alanlarının hedef alındığı bildirildi. Öte yandan İsrail'in işgali genişlettiği Lübnan'da yönelik saldırılarında can kaybı artıyor.

7 Mart 2026 Cumartesi 00:05
İşgalci İsrail saldırılarına misilleme: Lübnan'dan roket ve İHA yağmuru
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesimleri ile ülkenin birçok bölgesine yönelik hava saldırılarına karşılık İsrail'in kuzeyini hedef alan eylemlerine dikkat çekildi.

Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Katsavia Üssü'nün bir dizi İHA'yla hedef alındığı aktarılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ilerleyen İsrail askerlerinin de roketlerle vurulduğu ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Ami'ad Üssünün de bir dizi kamikaze İHA'yla hedef alındığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 5 yerleşim alanına da roketlerle saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bugün İsrail'e toplam 18 roket ve İHA saldırısının yapıldığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 23 yerleşim biriminin tahliye edilmesi uyarısında bulunuldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'IN DOĞUSUNDAKİ BİR BELDEYE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARINDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbak bölgesinde yer alan Nebi Şit beldesine 9 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

