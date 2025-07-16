İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olaylar üzerine Suriye'ye hava saldırılarına devam ettiğini açıkladı.

Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

Saldırılar sırasında Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları "izlediğini" aktaran İsrail ordusu, siyasi iradeden gelen emirler doğrultusunda bölgeye saldırdığını ve farklı senaryolara hazırlandığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunduğu belirtilen açıklamada, bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşların Suriye yönetiminin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunması gerektiği vurgulandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in, saldırılarının sadece Suriye'nin egemenliğine değil, bölgemizin istikrarına yönelik açık bir tehdit olduğunu bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemiz istikrarını hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Uzun yıllar süren iç karışıklıkların ardından Suriye'de yeniden yapılanma sürecinin başlaması, hem Suriyeli mazlumlar hem de bölgesel güvenlik açısından hayati önemdedir. Böylesi bir dönemde İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesi, bölgesel barış ve uluslararası hukuka yönelik açık bir sabotaj girişimidir. Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın tesisini önceleyen bir dış politika anlayışıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve kardeş Suriye halkının huzurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bölgemizin istikrarından yana olan tüm tarafları, Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku desteklemeye davet ediyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN ŞAM SALDIRILARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını kınadı. Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır. Suriye'nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir."

SOYKIRIMCI İSRAİL'DEN TEHDİT!

İsrail, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilene kadar saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti.

Katz, Şam yönetimini, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilmemesi durumunda, daha şiddetli saldırılar düzenlemekle tehdit etti.

İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da ofisinin X hesabından yayınlanan video mesajında, İsrail vatandaşı Dürzilere seslendi.

Suriye'nin güneybatısında durumun çok ciddi olduğunu ileri süren Netanyahu, İsrail ordusunun "Dürzileri korumak" bahanesiyle saldırılar düzenlediğini hatırlattı.

Netanyahu, Dürzilere "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz." diye seslendi.

Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin." diyerek saldırı sinyali verdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI: ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR VAR

Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya konuşan Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi yetkilileri, Süveyda'da dün kanaat önderleriyle varılan ateşkes anlaşmasına rağmen yerel silahlı grupların güvenlik güçlerine saldırması üzerine, çatışmaların yeniden başladığını belirtti.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin saldırıların geldiği noktalara müdahale ettiğini, sivillerin zarar görmemesi için tedbir alındığını aktardı.

Süveyda genelinde sivillere evlerinde kalmaları yönündeki çağrılar da devam ediyor.

İSRAİL GECE HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

Bu arada gece İsrail'e ait iki savaş uçağı, Süveyda'nın doğusundaki Sıle Askeri Havaalanı ile kent merkezine 7 hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in hava saldırıları ve 15 Temmuz'daki çatışmalarda hükümet güçlerinden hayatını kaybedenlere ilişkin resmi makamlardan açıklama yapılmazken 13 Temmuz'da başlayan çatışmalarda ve hava saldırılarında ölen güvenlik gücü sayısının 100'ü geçtiği tahmin ediliyor.

İsrail'e ait insansız hava araçları, 12.15 sularında Süveyda kent merkezinde Suriye güvenlik güçlerine ait konvoylara hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda en az üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın saldırılara ilişkin haberinde, "İşgalci İsrail'in insansız hava araçları Süveyda ilini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Daha sonra İsrail'e ait savaş uçakları, 13.00 sularında Süveyda kent merkezine iki hava saldırısı daha düzenledi.

Bu son saldırılar da dahil olmak üzere, gece yarısından sonra İsrail'e ait hava araçları Süveyda'yı toplam 10 hava saldırısıyla hedef aldı.

Öte yandan, öğle saatlerinde İsrail Ordusu Sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Süveyda'daki gelişmeleri gerekçe göstererek Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

DÜRZİLERDEN ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI

Suriye'deki son durumu aktaran Gazeteci İbrahim Bozan ise, Dürzilerin anlaşmadan geri adım attığını ifade ederek, Dürzi liderlerin Süveyda'ya hükümet güçlerinin girmesine izin vermeyeceklerini, mukavemet göstereceklerini ve Suriye'ye uluslararası müdahale talebinde bulunduklarını dile getirdi.

SÜVEYDA OLAYLARI

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.