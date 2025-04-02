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Dünya

İşgalci İsrail Şam'ı hedef aldı: ''Amaç Türkiye'ye mesaj vermek''

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama iline saldırılar düzenlediği bildirildi. Olayla ilgili konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, saldırıların Türkiye'nin bölgede artan etkisine mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 22:10 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Şam'ı hedef aldı: ''Amaç Türkiye'ye mesaj vermek''
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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Şam'daki Berze Mahallesi'nde bulunan Bilimsel Araştırma Binası çevresini ve Hama kent merkezi yakınlarını hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Vatana gazetesinin haberine göre, İsrail uçakları Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Suriye'de bir dizi hava saldırısı yapıldığı doğrulandı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hama Askeri Havaalanı ve Suriye'nin Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanının yanı sıra başkent Şam bölgesindeki askeri altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye ordusuna ait devrik Baas rejiminden kalma askeri noktalar, mühimmat depoları ile askeri ekipmanların bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenliyor.

"SALDIRILARIN AMACI TÜRKİYE'YE MASAJ VERMEK"

Jerusalem Post'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Suriye'ye yönelik saldırıların amacının Türkiye'ye mesaj vermek olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bölgedeki güçlenen etkisine değinen İsrailli yetkili "Türkiye, Suriye'de askeri üs kurmamalı ve İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine müdahale etmemeli." dedi.

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