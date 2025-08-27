İşgalci İsrail, son 24 saatte ikinci kez Suriye'ye saldırı düzenledi. Suriye ordusundan iki kaynak ve devlet televizyonu, İsrail'in başkent Şam'ın güneybatısındaki El-Kisve'de bulunan eski ordu kışlalarına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

El-Kisve, devrik lider Beşar Esad döneminde İran yanlısı milisler tarafından kullanılan en önemli askeri üsler arasında yer alıyordu. İsrail'in dün Şam yakınlarındaki El-Kisve kentinde bulunan ordu mevzilerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmiş, çok sayıda asker de yaralanmıştı.

