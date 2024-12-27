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Dünya

İşgalci İsrail, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu

Soykırımcı İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenledi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 12:35 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde İsrail Hava Kuvvetlerince Suriye ile Lübnan arasındaki Canga Sınır Kapısı'nın altyapısına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Vurulan sınır kapısının "Hizbullah tarafından Suriye'den Lübnan'a silah geçirmek için kullanıldığı" iddia edildi.

İsrail ordusu, eylül ayından itibaren Hizbullah'ın silah geçirmek için kullandığı iddiasıyla Suriye ile Lübnan arasındaki çok sayıda sınır kapısına hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusu son olarak 6 Aralık'ta benzer iddialarla Suriye ile Lübnan arasındaki bazı sınır kapılarına hava saldırısı gerçekleştirmişti.

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