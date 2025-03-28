İşgalci İsrail, Suriye'de silah deposunu vurdu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri dün gece Suriye'nin Kuneytra ili sınırları içinde bulunan Kom Muhaires köyüne girdi.

Askerler, sınıra yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki köyde, devrik Esed rejimi güçlerine ait bir silah deposunu imha etti.

Depodaki tank ve askeri araçlar havaya uçuruldu.

Patlama sonucu deponun yakınında bulunan sivil yerleşimlerde de hasar meydana geldi, bir ağıla isabet eden şarapnel parçaları 30 koyunun telef olmasına neden oldu.

İsrail askerlerinin saldırının ardından işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslerine geri çekildiği öğrenildi.

Görgü tanığı Ömer Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yarısı büyük bir patlama sesiyle uyandıklarını söyledi.

Bekir, "Yakınımızdaki depo hedef alındı. Çatışmalar bize yaklaşık 15 kilometre mesafedeydi, yine de çok korkutucuydu." dedi.

Bölge sakinlerinden Fatma Süleyman da "Patlama sesleri ve tankların ilerleyişini duyduk. Evin duvarları titredi, kapılar kırıldı. Amcamın evi de büyük zarar gördü ve birçok hayvan telef oldu." diye konuştu.

Yahya Hacı, saldırının çiftlik hayvanlarına zarar verdiğini belirterek "Şarapnel parçaları evlerimize isabet etti, ahırım yıkıldı ve 30 koyunum telef oldu." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkililer saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken Suriye makamlarından da konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.