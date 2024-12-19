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Dünya

İşgalci İsrail Yemen'i vurdu: Ölü ve yaralılar var

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkent Sana ve Hudeyde'ye yaptığı saldırılarda en az 9 kişinin öldüğünü duyurdu.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Yemen'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
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Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde, İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine bağlı Salif Limanı'na saldırısında 7 ve Ras İsa'daki petrol tesislerine saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Hudeyde'nin iki bölgesine bir dizi hava saldırısı yaptığı ifade edilen haberde, Salif ve Ras İsa'da ölen 9 Yemenlinin yanı sıra çok sayıda yaralının bulunduğu aktarıldı.

Haberde, "İsrail, başkent Sana'nın güneyindeki Haziz elektrik santraline 4 ve kuzeyindeki Zahban elektrik santraline 2 saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Sivil Savunma ekiplerinin Haziz elektrik santralinde çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştığı, Zahban'daki yangını ise söndürdüğü kaydedildi.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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