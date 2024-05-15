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Dünya

İşgalci İsrail yine sivillere bomba yağdırdı!

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de sivilleri hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli şehit düştü ve yaralandı.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
İşgalci İsrail yine sivillere bomba yağdırdı!
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cela Sokağı'nda sivillerin toplandığı bölgeyi bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Ölü ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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