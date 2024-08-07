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  • İşgalci İsrail yine sivilleri hedef aldı! 7 Filistinli şehit düştü
Dünya

İşgalci İsrail yine sivilleri hedef aldı! 7 Filistinli şehit düştü

İşgalci İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentinde bir ev ile araca saldırı düzenledi. Bombaların hedefi olan ev ile araç içerisindeki 7 Filistinli şehit oldu.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 16:41 - Güncelleme:
İşgalci İsrail yine sivilleri hedef aldı! 7 Filistinli şehit düştü
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Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'ta Tuk tuk adı verilen üç tekerlekli bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, bazı Filistinliler ise yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un batısında da bir evi bombaladığı, saldırıda 3 Filistinlinin şehit olduğu ve çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 677 Filistinlinin şehit düştüğünü, 91 bin 645 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • İsrail saldırısı
  • Han Yunus
  • Filistinli şehitler

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