İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeleri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor.

LÜBNAN'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Lübnan'a dün düzenlenen saldırılarda 22 kişinin öldüğü, 111 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail'in Lübnan'a saldırılarının başladığı günden bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 83'e, yaralı sayısının 9 bin 869'a çıktığı ifade edildi.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

15:32 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl Belediyesi'ne bağlı Biraşiyyet beldesindeki itfaiye istasyonunu hedef alması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

15:13 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek göç etmelerini istedi.

13:04 İsrail'in Lübnan'a düzenlediği bombardımanlarda uluslararası anlaşma ve sözleşmelerce korunan hastanelerin yanı sıra sağlık ve acil yardım ekiplerini de hedef alması sonucu şu ana kadar en az 97 sağlık ve kurtarma ekibi personeli hayatını kaybetti.

11:20 İsrail ordusu, "sınırlı olduğunu" iddia ettiği kara saldırıları kapsamında bir tümeni daha Lübnan'a gönderdi.

10:08 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle 2 hastanenin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

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