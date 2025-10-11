Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Toprakları Savunma Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının, ABD ve Avrupa'daki Yahudi gençlerinin İsrail ordusunun saflarına katılmalarının kapısını açtığı vurgulandı.

Açıklamada, bu gençlerden bazılarının kaçak yerleşimlerde ve çiftliklerde faaliyet gösteren ve ordunun himayesinde Filistinlilere saldıran aşırılık yanlısı Yahudi örgütlere katıldığı kaydedildi.

Bu gençlerin, devletin, özellikle de ordu ve yerleşimlerde faaliyet gösteren milis güçlerin değer sistemine entegre olmalarını sağlayacak eğitim programlarından geçirildiği, bunlar arasında "Mechina" adını taşıyan bir programın, liseyi bitirmiş yurt dışındaki Yahudi öğrencilere yönelik olduğu ifade edildi.

Bu programlara katılanlara çoğunlukla Batı Şeria'daki yerleşimlerde 9 ila 12 ay arasında değişen süreyle kurs verildiği ve bu süreçte katılımcıların ideolojik olarak hazırlandığı ve paramiliter eğitimden geçtiği dile getirildi.

Bu grupların en öne çıkanının, 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren ve programlarını yurt dışındaki Yahudi öğrencilere yönlendiren en büyük dindar Siyonist gençlik hareketi olan "Bnei Akiva" olduğu belirtildi.

Geçen ağustos ayında İsrail ordusunun, yaşanan asker sıkıntısı nedeniyle genç Yahudileri askere alabilmek amacıyla yurt dışındaki Yahudi topluluklarıyla iletişime geçmeyi düşündüğü belirtilmişti.

Ordu Radyosunun haberinde ordudaki asker açığının 10 ila 12 bin arasında olduğu, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin askerlik yapmaması nedeniyle ordunun, meydana gelen açığı farklı seçeneklere başvurarak doldurmaya çalıştığı kaydedilmişti.

