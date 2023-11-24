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Dünya

İşgalci İsrail'den ''anlaşma bozulabilir'' mesajı! ''Savaş devam edecek''

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'la varılan ve çatışmalara insani ara verilmesini öngören uzlaşının genel hatlarının 'nihai' olmadığını ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini belirtti.

AA24 Kasım 2023 Cuma 00:15 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den ''anlaşma bozulabilir'' mesajı! ''Savaş devam edecek''
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Hamas'ın serbest bırakacağı kadın ve çocukların isimlerinin bulunduğu bir ön liste aldıklarını kaydetti.

Hamas'ın, uzlaşmayı ve çatışmalara verilen insani arayı istismar ederek "asılsız haberler yayacağını ve psikolojik savaş yürüteceğini" iddia eden Hagari, ordunun esir takası uzlaşısını tamamlamak ve Gazze'deki savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak için çalıştığını söyledi.

Uzlaşının genel hatlarının, nihai olmayıp üzerinde değişiklik yapılabileceğini kaydeden Hagari, "Hamas'la yapılacak esir takası, tüm esirlerin geri dönüşünün başlangıcı olacak. Sonrasında İsrail ordusu, (Gazze'de) savaşa devam edecek." dedi.

İsrail ordusunun verdiği kayıplar hakkında da bilgi veren Hagari, 7 Ekim'den bu yana toplamda 392 askerin öldüğünü söyledi ancak kara harekatının başlamasından bu yana (27 Ekim) kaç askerin öldüğüne dair ayrıntı paylaşmadı.

Lübnan sınırında Hizbullah'la açılan cepheye ve buradaki çatışmalara işaret eden Hagari, buradaki durumun her an kontrolden çıkabileceğini dile getirdi.

Hagari, Lübnan'ın güneyinde füzelerin atıldığı noktalara güçlü bir şekilde saldıracaklarını sözlerine ekledi.

Hamas ile İsrail arasında varılan uzlaşı 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de yürürlüğe girecek. Çatışmalara insani ara 4 gün sürecek ve bu süreçte Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. İnsani ara, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini de kapsayacak.

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