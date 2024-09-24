İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefe düzenlenen saldırının ardından bugün de savaş uçaklarının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı belirtildi.



Açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait silah depoları, komuta merkezleri ve bölgedeki askeri altyapının hedef alındığı kaydedildi.



Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerinde bu sabah saatlerinden itibaren saldırı alarmları çaldı.



İsrail ordusunun hava saldırıları devam ederken Lübnan'dan İsrail'e sabah itibarıyla yaklaşık 100 roket atıldı. Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşiminde belediyenin deposuna isabet eden bir roket nedeniyle yangın çıktı.



Yerleşimin açık alanlarına düşen bazı roketler nedeniyle bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail itfaiyesi 6 ekiple çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını bildirdi.



İsrail hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan atılan roketleri imha etmesi nedeniyle gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail'in kuzeyinde bazı noktalarda açık alanlara, yol kenarlarına roketler düştüğü bildirildi.

Öte yandan, İsrail'in kuzeyindeki stratejik Hayfa kenti semalarında da İsrail savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.



- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA 50'Sİ ÇOCUK 558 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İsrail'in pazartesi gününden itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 558'e yükseldiğini bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusundaki kasaba ve köylere "benzeri görülmemiş şekilde" düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Ebyad, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların sayısının ise 1835'e yükseldiğini aktardı.

Hayatını kaybedenlerin 50'sinin çocuk, 95'inin kadın olduğunu belirten Ebyad, ayrıca Er-Risale İzci Derneği'nde görevli 4 ilk yardım çalışanın da ölenlerin arasında bulunduğunu kaydetti.

Ebyad, dün sabahtan bu yana düzenlenen İsrail saldırılarının kurbanlarının büyük çoğunluğunun evlerindeki savunmasız siviller olduğuna dikkati çekerek, bu durumun da İsrail'in silahlı kişileri hedef aldığı iddiasıyla çeliştiğini ifade etti.

İsrail'e ait uçakların 14 ambulans veya itfaiye aracının yanı sıra Bint Cebel Devlet Hastanesini de hedef aldığını aktaran Ebyad, bunun İsrail saldırılarının vahşetinin bir başka örneği olduğunu kaydetti.

Ebyad, ayrıca İsrail'in başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine 20 Eylül'de düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 55 kişinin öldüğünü, 66 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanı, güvenlik güçlerinin saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalar yürüttüğünü, çok sayıda parçalanmış cansız beden olduğunu ifade etti.

İsrail'e ait uçakların 14 ambulans veya itfaiye aracının yanı sıra Bint Cebel Devlet Hastanesini de hedef aldığını aktaran Ebyad, bunun İsrail saldırılarının vahşetinin bir başka örneği olduğunu kaydetti.

Ebyad, ayrıca İsrail'in başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine 20 Eylül'de düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 55 kişinin öldüğünü, 66 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanı, güvenlik güçlerinin saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalar yürüttüğünü, çok sayıda parçalanmış cansız beden olduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A BİR GÜNLÜK SALDIRILARINDA 11 AYDA ÖLDÜRÜLENDEN DAHA FAZLA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Lübnan Temsilci Yardımcısı Ettie Higgins, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında sadece dün 35 çocuğun öldürüldüğünü ve bunun ülkede son 11 ayda öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu bildirdi.

Higgins, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik sürdürdüğü saldırıların çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Higgins, "Lübnan'da sadece dün 35 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Bu, Lübnan'da son 11 ayda öldürülen çocuk sayısından daha fazla." dedi.

Higgins, Lübnan'da şu ana kadar 35'i çocuk 492 kişinin öldürüldüğüne, 1645 kişinin de yaralandığına işaret etti.

Lübnan'da sayısız çocuğun tehlike altında olduğunu ve devam eden saldırılara maruz kaldığını kaydeden Higgins, "Çocuklar evlerinden edilmiş ve aşırı zor durumdalar, yetersiz kaynağın olduğu sağlık sistemine güvenemiyorlar. Bu çatışmada daha fazla tırmanma yaşanması, Lübnan'daki tüm çocuklar için felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Higgins, ülke genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini, çocukların evlerde korku içinde olduğunu ve İsrail'in saldırılarının artarak devam ettiğini belirtti.

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ, ABD'YE GİDİYOR

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Necip Mikati'nin ertelediği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gittiği açıklandı.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, "Başbakan Najib Mikati'nin medya ofisi, mevcut gelişmeler ışığında daha fazla temasta bulunmak üzere New York'a gitmeye karar verdiğini ve dolayısıyla bu öğleden sonra saat 11'de yapılması planlanan Kabine oturumunun, iptal edildiğini duyurdu" denildi. Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in 20 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından BM Genel Kurulu ziyaretini iptal ettiğini ifade etti.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'İN KUZEYİNDEKİ ASKERİ HEDEFLERE 6 FÜZE SALDIRISI

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri havaalanı, 2 hava üssü ve bir patlayıcı fabrikasını 6 füzeyle hedef aldı. İsrail ordusu, ülkenin kuzeyine 20 füze fırlatıldığını, bazıların imha edildiğini, bir kısmının ise açık araziye düştüğünü belirtti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak amacıyla İsrail'in kuzeyindeki Afula şehrinin batısında yer alan Megiddo Havaalanı'na Fadi-1 ve Fadi-2 füzeleriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca Hayfa şehrindeki ve kuzeydeki İsrail güçleri için önemli bir lojistik merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nün Fadi-2 ve Amos Üssü'nün Fadi-1 füzeleriyle hedef alındığı aktarıldı. İsrail'in Lübnan sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Zikhron bölgesindeki bir patlayıcı fabrikasının ise Fadi-2 füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

"20 FÜZE FIRLATILDI"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde hava saldırısı sirenlerinin etkinleştirildiği, Lübnan'dan 20 füze ateşlendiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin füzelerin çoğunu engellediği, bazılarının ise açık alanlara düştüğü ve yangına yol açtığı belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA BİR GAZETECİ ÖLDÜ

Lübnan'dan yayın yapan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen haber kanalı El-Meyadin muhabiri Hadi Es-Seyyid'in İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in hava saldırısında Seyyid'in evi hedef alındı.

Evin yıkılması sonucu Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirdi.

ULUSLARARASI HAVA YOLU ŞİRKETLERİ, ORTA DOĞU BAŞKENTLERİNE UÇUŞLARI ASKIYA ALMAYA DEVAM EDİYOR

Uluslararası hava yolu şirketleri, İsrail ile Hizbullah arasında büyüyen savaşa ilişkin artan güvenlik endişeleri nedeniyle Orta Doğu'daki havalimanlarına gidiş-dönüş uçuşlarını askıya almayı sürdürüyor.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre Wizz Air şirketi, Tel Aviv ve Ürdün'ün başkenti Amman'a uçuşlarını bugün için geçici olarak askıya aldı.

Aynı şekilde, British Airways de Tel Aviv ve Amman'a iki gün süreyle uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise İsrail'e ve İsrail'den uçuşlarının iptalinin 14 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bu karar aynı zamanda Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines ve Eurowings dahil olmak üzere Lufthansa grubunun diğer şirketleri için de geçerli olacak.

Haaretz'e göre, tüm bu iptallere rağmen İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü, Ben Gurion Havalimanı'nın hem geliş hem gidiş için her zamanki gibi çalıştığını ve hiçbir uçuşun başka ülkelere yönlendirilmediğini kaydetti.

Azerbaycan Hava Yollarından (AZAL) da yapılan açıklamada, İsrail'de yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Macaristan ve İspanya'nın Iberia hava yolu şirketi de İsrail'e uçuşlarını güvenlik nedeniyle askıya aldı.

Öte yandan Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok uluslararası hava yolu şirketi Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na uçuşlarını durdurma kararı aldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'IN BAALBEK KENTİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA AİLE YOK OLDU

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentindeki köy ve ilçelere gece boyu düzenlediği saldırılarda birçok ailenin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, gece ve sabah saatlerinde Lübnan'ı vurmaya devam etti.

Söz konusu saldırılarda hedef Baalbek'in köy ve kasabaları oldu. Binalar ile yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda pek çok aile enkaz altında kalarak yok oldu.

Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı ancak sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırılar nedeniyle bölgeden civar köy ve kasabalara yoğun göç dalgası yaşandı. Göç edenlerin misafir edilmesi için camilere bağlı salonlar kullanıma açıldı.

İsrail ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Kefr Dunin, Es-Sultaniyye ile Tayr Filsey ve El-Humeyri kasabaları arasındaki bölgelere de saldırı düzenledi.

- İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pek çok noktada Hizbullah'a ait mevzi, fırlatma rampaları ile askeri bina ve karargahlara yönelik saldırıların sürdüğü ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, "Kuzeyin Okları" ismi verilen "operasyon" kapsamında dün Lübnan'ın güneyi ile Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait yaklaşık 1600 hedefe saldırı düzenlediği aktarıldı.