İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2025 Cuma / 10 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2717
  • EURO
    44,835
  • ALTIN
    4250.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'den Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları
Dünya

İşgalci İsrail'den Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

AA6 Haziran 2025 Cuma 11:49 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları
ABONE OL

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisleri olduğunu öne sürdüğü yerlere saldırılar düzenlediğini aktardı.

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 7 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine mahallelerinin üzerinde yoğun bir şekilde uçtuğu kaydedilen haberde, söz konusu bölgeden büyük bir göç yaşandığı ifade edildi.

Saldırıların çok şiddetli olduğu dile getirilen haberde, saldırıların niteliği veya amaçları hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut'un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.

Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.