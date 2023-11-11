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Dünya

İşgalci İsrail'den büyük yalan: 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını azalttı

İşgalci İsrail hükümeti 1400 olarak açıkladığı 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azaltarak yalan veri aktardığını açıkladı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 00:26 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den büyük yalan: 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını azalttı
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen ve daha önce 1400 olarak açıklanan ölü sayısını 1200 olarak düzeltti.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Gazze'deki duruma ilişkin bugün aldığı karara tepki için bir açıklama yayımladı.

1400 YERİNE 1200 YAZDI

Açıklamada, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1400 yerine 1200 yazması dikkati çekti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerinin sayısının düzeltildiğini belirtti.

İsrail makamları daha önceki açıklamalarında 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısını 1400 olarak duyurmuştu.

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