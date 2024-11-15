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Dünya

İşgalci İsrail'den Dahiye'ye en az 5 hava saldırısı

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini sabah saatlerinden itibaren en az 5 hava saldırısıyla hedef aldı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 12:44 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Dahiye'ye en az 5 hava saldırısı
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'deki Gubeyri ve Burc el-Baracine bölgelerini hedef aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin tehdidinin ardından gelen şiddetli saldırılar sonrası bölgeyi toz ve duman bulutu kapladı.

Gubeyri bölgesine, ilk etapta ikisi İsrail'e ait bir insansız hava aracı, biri de savaş uçaklarıyla 3 hava saldırısı düzenlendi ve saldırılar sonucunda Gubeyri belediyesi yakınlarındaki bir bina yıkıldı.

Hizbullah mensuplarının, Gubeyri'de bölge sakinlerini uyarmak ve tahliyeyi hızlandırmak için havaya yoğun ateş açtığı kaydedildi.

İsrail'in daha sonra yine Gubeyri'deki Tayyune bölgesine çok şiddetli bir saldırı daha düzenlediği ve bu saldırının sesinin tüm Beyrut'tan duyulduğu aktarıldı.

NNA, İsrail savaş uçaklarının Burc el-Baracine'de de bir noktayı 2 füze ile hedef aldığını bildirdi.

X sosyal medya hesabından paylaşım yapan İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Dahiye bölgesindeki Gubeyri ve Burc el-Baracine'de bazı binaları işaret eden haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Paylaşımında "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz." ifadelerini kullanan Adraee, bölge sakinlerinin haritalardaki binalardan en az 500 metre uzaklaşması gerektiğini kaydetmişti.

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