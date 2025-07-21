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Dünya

İşgalci İsrail'den Filistinlilere sürgün emri: Gazze'nin yüzde 88'i için tahliye

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çok sayıda semt için bir uyarı yayınlayarak buralardan sürgün edilen Filistinlilerin söz konusu bölgelere dönerlerse hayatlarının tehlikeye gireceği tehdidinde bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki toprakların yüzde 88'inin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini içeren İsrail'in sözde 'tahliye emri' altında olduğunu bildirdi.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Filistinlilere sürgün emri: Gazze'nin yüzde 88'i için tahliye
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İsrail saldırıları ve yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaşam savaşı veren Filistinliler, diğer taraftan da zorla yerinden edilmeyle sonuçlanan sözde "tahliye emirleriyle" mücadele ediyor.

Gazze halkını zorla yerinden etmeyi sürdüren İsrail ordusu, dün Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'taki bazı bölgelere ilk kez kara saldırısı başlatacağını duyurdu.

Bu duyurunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ve 2351 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiği tehdidinde bulundu.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu son sözde "tahliye emrinin" söz konusu bölgelerde yaşayan 50 ila 80 bin arasında Filistinliyi etkileyeceğine dikkati çekti.

Yaklaşık 360 kilometre kara alana sahip ve yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki toprakların yüzde 88'nin İsrail'in sözde "tahliye emri" altında olduğuna işaret edildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Filistinlilerin birçoğu bu sözde "tahliye emirleri" nedeniyle birçok kez zorla yerinden edildi.

Güvenli bölgenin olmadığı Gazze'de halk, İsrail saldırılarına hedef olmamak için sık sık yer değiştirmek zorunda kalıyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

10:31Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'ndeki toprakların yüzde 88'inin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini içeren İsrail'in sözde "tahliye emri" altında olduğunu bildirdi.

02:02 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail tankları ve keskin nişancılar tarafından Gazze'de yardım bekleyenlere karşı ateş açılmasından derin endişe ve üzüntü duyduğunu belirterek, yardım arayan sivillere yönelik herhangi bir şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildirdi.

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