İşgalci İsrail'den Filistinlilere uçuş engeli

Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlanan Sivil Havacılık Otoritesi açıklamasında, Timna Havalimanı'ndan Batı Şeria'daki Filistinlilere özel seferleri erteleme kararı alındığı belirtildi.
Filistinlilerin, Timna Havalimanı'ndan seyahatlerini sağlayacak seferler kesinleştiğinde kamu ve basın organlarına duyurulacağına işaret edilen açıklamada, seferleri ertelemenin sebeplerine dair ise bilgi verilmedi.
İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, daha önce Batı Şeria'daki Filistinlilerin 22 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Timna Havalimanı'ndan seyahatlerine izin verileceğini duyurmuştu.
Filistin yönetimi ise İsrail'in seferleri başlatması halinde Timna Havalimanı'ndan yolculuk edecek Filistinlileri yaptırıma tabi tutacağı açıklamasında bulunmuştu.
Halihazırda Batı Şeria'daki Filistinliler, hava yolculuğu için Ürdün'ü veya özel izinle Tel Aviv'deki havalimanını kullanıyor.