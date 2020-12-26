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Dünya

İşgalci İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı bölgeleri bombaladı.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 05:04 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 05:19
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İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail hava kuvvetleri, kentteki bir bölgeye Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı ve Deyr Belah bölgesine saldırılar düzenledi.

Bölgedeki tanıkların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, kentin doğu kesimindeki Tuffah semtine düzenlenen saldırıda sivillere ait yerleşim yerleri, Muhammed Durra Çocuk Hastanesi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde hasar oluştu.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas Hareketi'ne ait roket üretimi yapılan bir yer, bir tünel ve askeri bir bölgenin vurulduğunu iddia etti.

Yine daha önce İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze'den sınıra paralel bazı bölgelere fırlatılan iki roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.

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