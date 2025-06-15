İşgalci İsrail'den Gazze'de katliam! 24 saatte 65 kişi şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 65 şehit ve 315 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 71 Filistinlinin şehit olduğu, 16 bin 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 55 bin 362'ye, yaralıların sayısının da 128 bin 741'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 245'e yükseldiği, 2 bin 152 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimdeki Nuseyrat ve Zuveyda belediyeleri, yakıt sıkıntısı ve İsrail ablukası nedeniyle hizmetlerinin zorunlu olarak durdurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun hastanelerin çevresine yönelik tahliye tehditleri ve saldırılarının sağlık hizmetlerini felç ettiğini, hastanelerin tamamen hizmet dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini her zaman desteklediklerini ve bu desteği sürdüreceklerini söyledi.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in saldırılarını kınayarak İran ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Tunus'ta yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkıyla dayanışmak ve Mağrip Direniş Konvoyu'na destek amacıyla miting yaptı.

Gazze'ye ilerleyen ve Libya'nın Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında 12 Haziran akşamından bu yana bekletilen Mağrib Direniş Konvoyu, Misrata kenti sınırları içine döndü.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Fransa, İtalya, İspanya, Norveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü "soykırım savaşının" durdurulmasına yönelik çabaları ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump'ın 79. doğum gününde iç ve dış politikalarını protesto etmek için "Krallara hayır günü" (No Kings day) adı altında gösteri ve mitingler düzenledi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatı (ELAS), yarın Larisa kentinde "Filistin için Küresel Eylem Günü" kapsamında düzenlenecek destek gösterilerini, aynı güne denk gelen "Etz Hayim" Sinagogu'nun açılış töreni nedeniyle yasakladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerine kurdukları pusuda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Mağrip Direniş Konvoyu, bekletildiği Libya'nın Sirte kenti girişindeki kontrol noktasında, Hafter güçlerinin konvoydaki 4 aktivisti gözaltına aldığını duyurdu.

00:02 İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 4 gündür süren internet kesintisinin sona erdiği belirtildi.