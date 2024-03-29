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Dünya

İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 25 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

IHA29 Mart 2024 Cuma 19:25 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 25 ölü
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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. Binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail ordusu yerleşim yerlerini ve insani yardım konvoylarını acımasızca vuruyor. İsrail güçleri bugün bölgenin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde 2 ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda sivillere yardım ulaştırmakla görevli 10 polisin de aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılarına bölgenin dört bir yanında da devam eden İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

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