İşgalci İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı planı: ''Trump engel oldu'' iddiası

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, söz konusu saldırı planının İsrail'de üst düzey siyasi ve güvenlik çevrelerinde görüşüldüğünü, ardından ABD'nin dikkatine sunulduğunu aktardı.

ABD'li yetkililerin konuya ilişkin hoşnutsuzluklarını dile getirerek Gazze'ye yönelik saldırı planının uygulanmamasını talep ettiği kaydedilen haberde, İsrail ordusunun son zamanlarda Gazze Şeridi'nde "sinsi ve sessiz bir ilhak" sürecini hayata geçirmeye çalıştığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını işgal ettiklerini ve işgal edilen alanın yüzde 70'e çıkarılacağını ileri sürmüştü.

Haaretz gazetesi, geçen hafta yayımlanan haberde, İsrail ordusunun, Hamas'ın yeniden güçlendiği bahanesiyle Gazze'de büyük çaplı saldırılara hazırlandığını, bu çerçevede saldırı planlarının oluşturulduğunu aktarmıştı.

Haberde, saldırı planlarının siyasi kademeye sunulduğu ancak henüz onaylanmadığı belirtilmişti.