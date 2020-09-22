İşgalci İsrail'den kanser hastası Filistinlilere 'bürokratik engel'

AA 22 Eylül 2020 Salı 17:12 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:12

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, daha öncesinde, Gazze'deki doktorların, Filistinlilere kanser tedavisi hizmeti veren Doğu Kudüs'teki Augusta Victoria (El-Muttali) Hastanesi'ne gitmeleri için hastalara yaptıkları sevkleri dikkate alan İsrail askerlerinin, halihazırda Kudüs'e geçiş izni vermek için delil istediği belirtildi.

Haberde, askerlerin hastalardan delil olarak biyopsi sonucu ve röntgen filmi istediği aktarıldı.

Haberde konuyla ilgili görüşlerine yer verilen İsrail'deki "İnsan Hakları İçin Doktorlar" adlı sivil toplum kuruluşu yetkilisi Gade Mücadele, "İsrail ordusunun bu talebi, Gazze'deki hastalara özellikle de kanser hastası kadınlara işkence yapmak için bürokrasiyi alaycı ve gerçekten şaşkınlık veren bir şekilde kullanması anlamına geliyor. İsrail'in bir an önce bu saçma taleplerinden vazgeçmesi, tıbbi kabulleri her şeyin üzerinde tutması ve Gazzeli kadınların hızlı bir şekilde tedavi olmasını kolaylaştırması gerek." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Augusta Victoria (El-Muttali) Hastanesi, Gazze ve Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere kanser tedavisi hizmeti sunan tek hastane olarak faaliyet gösteriyor.

Filistin ve İsrail'deki insan hakları kuruluşları ile uluslararası örgütler, İsrail'in Doğu Kudüs'te ya da Filistin toprakları dışında tedavi görmek isteyen Gazzeli hastalara yönelik baskıcı tutumunu eleştiriyor.



Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor.