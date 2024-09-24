İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısını canlandıran askeri tatbikatı takip etti.

Tatbikatta askerlere seslenen Gallant, son saldırılarla Hizbullah'a "ağır bir darbe vurduklarını" ileri sürdü.

Gallant, İsrail'in Hizbullah'a karşı gerçekleştirmeyi planladığı "yeni darbelerin hazır olduğunu" iddia ederken bu konuda bir detay vermedi.

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'A DÜNDEN İTİBAREN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 558 KİŞİ ÖLDÜ



İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere göç dalgası devam ediyor.

