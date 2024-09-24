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Dünya

İşgalci İsrail'den katliam için prova! Gallant: Yeni darbeler hazır

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a kara saldırısının canlandırıldığı tatbikatı takip etti. Gallant, Hizbullah'a karşı gerçekleştirmeyi planladıkları 'yeni darbelerin hazır olduğunu' söyledi.

AA24 Eylül 2024 Salı 20:34 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den katliam için prova! Gallant: Yeni darbeler hazır
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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısını canlandıran askeri tatbikatı takip etti.

Tatbikatta askerlere seslenen Gallant, son saldırılarla Hizbullah'a "ağır bir darbe vurduklarını" ileri sürdü.

Gallant, İsrail'in Hizbullah'a karşı gerçekleştirmeyi planladığı "yeni darbelerin hazır olduğunu" iddia ederken bu konuda bir detay vermedi.

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'A DÜNDEN İTİBAREN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 558 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelere göç dalgası devam ediyor.

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