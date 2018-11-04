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İşgalci İsrail Kudüs valiliğine baskın düzenledi

İşgalci İsrail güçleri, Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs valilik binasına baskın düzenledi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Er-Ram beldesinin El-Berid nahiyesinde bulunan Kudüs valiliği binasına baskın düzenledi. Valilikte arama yapan İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı ve bazı görevlileri darbettiği belirtildi.

Filistin sağlık kaynakları, göz yaşartıcı gazdan etkilenen ve darbedilen 3 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini aktardı.

 

Filistin'den İsrail'e kınama

Filistin hükümeti, İsrail güçlerinin Kudüs valiliğine yönelik baskınını kınadı.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs valiliğine baskın düzenlenmesi ve personelin saldırıya uğramasını, "tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası hukukun ve anlaşmaların açık bir şekilde ihlali" olarak değerlendirdi.

Saldırıdan İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurgulayan Mahmud, bu saldırıların tekrarına karşı uyarıda bulundu.

Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays, ekim ayında, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış ve 2 gün içerisinde serbest bırakılmıştı.

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