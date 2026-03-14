Kasım, "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle yayımladığı video kaydında, tek çözüm yolunun direniş olduğunu aksi takdirde Lübnan'ın yok olacağını ifade etti.

İsrail'le yaşanan çatışmalara da değinen Kasım, "Bizler kendimizi, uzun sürecek çatışmalar için hazırladık ve sahada sürprizlerle karşılaşacaklar. Düşman gücümüzü görecek ve onun tehditleri bizi korkutmuyor." dedi.

Varoluşsal tehdit oluşturan bir düşmanla karşı karşıya olduklarını dile getiren Kasım, İsrail'in Kasım 2024'te sağlanan ateşkese hiç uymadığını hatırlattı.

İran'a yönelik saldırıların ardından ihlallerini aylarca sürdüren İsrail'e karşı cephe açmak için koşulların olgunlaştığına işaret eden Kasım, ülkelerini ve topraklarını savunmak için İsrail'e karşı çatışmalara girdiklerini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlalleri durdurmak için diplomatik çabaların sonuç vermediğini belirten Kasım, "Verdiğimiz savaş Lübnan savaşıdır, başkası için değil ve herkes bu savaşa katılmalıdır." dedi.



Kasım, Lübnan hükümetini de "Hükümet ne egemenliğini ne de vatandaşlarını koruyabildi." sözleriyle eleştirerek, daha fazla taviz vermemesi çağrısında bulundu.



Hizbullah lideri Kasım, çözüm için İsrail'in saldırılarını tümüyle durdurması ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.



İŞTE LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bir ordu karargahıyla 2 yerleşim yerine roketli saldırı düzenlediğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'a yaptığı ziyarette, çatışmanın durması çağrısı yaparak, Lübnan halkının seçmediği bir savaşa sürüklendiğini söyledi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve bir dizi BM yetkilisi ile İsrail'in hava ve kara saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumu ele aldı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Bılat mevzisi ile Cel el-Allam mevkii yakınlarında İsrail askerlerini ve tanklarını roket atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusu, yoğun hava saldırılarıyla hedef aldığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyi için yeni sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail ordusunun sabah erken saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında şu ana kadar 26 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 51'i yaralandı.

İsrail'in Lübnan'daki Litani Nehri'nin "güneyinde yer alan tüm bölgeyi ele geçirmek ve Hizbullah'ın askeri altyapısını çökertmek" amacıyla kara operasyonunu önemli ölçüde genişletmeyi planladığı öne sürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için tarafları Paris'te ağırlamaya hazır olduklarını belirterek, "Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini engellemek için her şey yapılmalı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerinde bulunan Hardali Köprüsü'nü hedef aldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı: İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki 2 sağlık merkezine düzenlediği saldırılarda en az 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Maron Ras beldesinin karşısındaki Sadh mevkisinde İsrail askerlerini roket atışıyla hedef aldığını duyurdu.

İsrail'e ait topçu mermilerinin, Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Nepal taburunun karargahına düştüğü bildirildi

00:02 Lübnan resmi ajansı: İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.