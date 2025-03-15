İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü
Dünya

İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 15:55 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Burc el-Muluk beldesinde bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

Nebatiye vilayetine bağlı Burc el-Muluk beldesinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Konuyla ilgili Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

- İSRAİL, LÜBNAN İLE YAPTIĞI ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybetti, 285 kişi yaralandı.

Kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Lübnan'daki Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

  • hava saldırısı
  • Lübnan
  • İsrail ordusu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.