İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Birçok nokta bombardıman altında

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gelmesi dikkati çekti.

İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.

HİZBULLAH LİDERİ NASRALLAH: İSRAİL KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI

Nasrallah, televizyondan yayınlanan konuşmasında, salı ve çarşamba günleri düzenlenen ve 37 kişinin ölümü ve binlercesinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları değerlendirdi.

İnsanların büyük çoğunluğunun patlamalar sonucu gözünden yaralandığını kaydeden Nasrallah, bu nedenle hastanelerde büyük bir iş yükü oluştuğunu ifade etti.

Patlamaların çoğunun hastaneler, çarşılar, yollar ve evlerde meydana geldiğini kaydeden Nasrallah, bu mekanlarda ise daha çok kadın ve çocukların olduğunu vurguladı.

"İsrail (Lübnan'a saldırılarla) kırmızı çizgileri aştı." diyen Nasrallah, "İsrail'in salı günkü patlamalarla bir dakikada 4 bin kişiyi öldürmek istediğini, salı ve çarşamba günleri 2 dakika içinde 5 bin kişiyi öldürmek niyetinde olduğunu" kaydetti.

"İsrail'in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır." diyen Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(İsrail'in son saldırılarıyla) Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduk. Bu İsrail'le mücadele tarihinde de görülmemiş bir saldırı ve büyük bir darbedir."

Nasrallah, İsrail'in teknolojik olarak kendilerinden üstün olduğunu zira NATO ve ABD tarafından desteklendiğini dile getirdi.





- "HEDEF DİRENİŞ CEPHESİNİ YIKMAKTI"

Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana açtığı destek cephesinin, İsrail'i çok ciddi etkilediğini ve bu saldırıların da bunun kanıtı olduğunu söyleyen Nasrallah, "Salı ve çarşamba günleri Hizbullah için ağır ve kanlı günlerdi. Bu acı ve büyük darbe bizi yıkmadı ve yıkamayacak. Bunlardan çıkardığımız derslerle daha güçlü olacağız." diye konuştu.



Lübnan cephesinin en büyük destek ve baskı cephelerinden biri olduğunu belirten Hizbullah Genel Sekteri, "İsrail, Lübnan cephesini durdurmaya çalıştı. İsrail'in, daha önceki tüm çabalarına rağmen direniş cephesi kapanmadı ve bunun üzerine bu saldırılara başvurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Nasrallah, salı günü kendilerine resmi ve gayrı resmi kanallardan gelen mesajın, saldırıların hedefinin Lübnan cephesinin kapanması ve Lübnan ile Gazze'nin birbirinden ayrılması" olduğunu ifade ederek, "Lübnan cephesi, Gazze'deki saldırılar sona ermediği sürece kapanmayacak. Bunu daha önce de söyledik, bu saldırılardan sonra da söylüyoruz." dedi.

- "SAVAŞ SONA ERMEDEN KUZEYDEKİ İSRAİLLİLER EVLERİNE DÖNEMEYECEK"

Tel Aviv yönetiminin, kuzeyden göç eden İsraillileri evlerine geri getirme çabasına da değinen Nasrallah, "İsrailliler kuzeye geri dönemeyecek. Dönmelerinin tek yolu savaşın durmasıdır. Hadi bakalım hodri meydan." ifadelerini kullandı.



İsraillilerin Lübnan topraklarında bir güvenlik koridoru kurmaktan bahsettiğine ve bunu denerlerse uygun bir cevap alacaklarına dikkati çeken Nasrallah, "Eğer Lübnan topraklarında bir güvenlik koridoru kurarsanız bu koridor sizin için bir pusuya ve cehenneme dönüşecektir." diye konuştu.

İsrail'in bu saldırılarına verecekleri cevapla ilgili de konuşan Nasrallah, "Salı ve çarşamba yaşananların karşılığı zamanını, yerini ve mahiyetini bizim belirleyeceğimiz adil bir kısas olacaktır." ifadesini kullandı.

İSRAİL, LÜBNAN'A SAVAŞ PLANLARINI ONAYLADI

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "savaşa devam edilmesi için kuzeydeki savaş planlarını onayladığı" duyuruldu.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Halevi, savaşa devam edilmesi için kuzeydeki savaş planlarını onayladı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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