İşgalci İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Sayda kentine bağlı Abra bölgesinde seyir halindeki bir aracı vurdu.



Haberde, "Sayda'daki Şemma otoyoluna giden yan yolda İsrail İHA'sı tarafından hedef alınan Honda CR-V tipi araçtaki bir kişi kurtuldu." ifadelerine yer verildi.



Söz konusu kişinin Filistin örgütlerinden birinin üyesi olduğu belirtilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.



Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.



İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki yüksek askeri gerilim rekor seviyelere ulaştı.

