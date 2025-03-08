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Dünya

İşgalci İsrail'den Lübnan'a saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Lübnan'a saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Lübnan basınından aktarılan bilgiye göre, ülkede Savvana ve Hirbet es-Slim beldeleri arasındaki yolda seyir halindeki bir araç İsrail'in SİHA saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda araçtaki bir kişinin öldüğü ve bir kişinin ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hava Kuvvetlerinin kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyinde bir saldırı düzenlediği duyurulurken, saldırıda "bir Hizbullah mensubunun" hedef alındığı iddia edildi.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail saldırılar yoluyla sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 84 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı.

  • SİHA saldırısı
  • Lübnan
  • İsrail ordusu

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