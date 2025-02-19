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Dünya

İşgalci İsrail'den Lübnan'a SİHA saldırısı: 1 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirdiği saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Lübnan'a SİHA saldırısı: 1 ölü
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Sağlık Bakanlığının, resmi haber ajansı NNA'da yer alan açıklamasına göre, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesindeki Nebatiye'nin Bint Cibeyl ilçesine bağlı Ayta eş-Şaab beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin güneydeki Vezzani beldesine yönelik açtığı ateş sonucunda 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosunun güvenlik kaynaklarından aktardığı haberde, İsrail ordusunun bir aracı hedef aldığı SİHA saldırısında, "Hizbullah mensubu" olduğu iddia edilen bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 80 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.

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