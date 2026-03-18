İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki tahliyesini istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu çok katlı binayı bombaladı.

Saldırının ardından bina yerle bir oldu. Bölgeden dumanlar yükseldi ve hedef alınan binanın çevresini toz bulutu kapladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise, Beyrut'u hedef alan son saldırılarda en az 6 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Beyrut'un Başura Mahallesi'nden bir bina ve çevresi için tahliyesini istemiş ve binaya saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Lübnan basını saldırıların sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını duyururken, saldırı anları ve bazı bölgelerde meydana gelen yıkım amatör kameralara yansıdı.

İşte dakika dakika yaşananlar:

06.45 İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok katlı bir binaya saldırı düzenledi.

05.14 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezi noktalarından birindeki bina için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu.

05.00 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı el-Akabiye beldesinde çok katlı bir binaya saldırı düzenledi.

04.42 İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

04.34 İsrail'in hedefindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yeni bir patlama sesi duyuldu, dumanlar yükselmeye başladı

04.24 İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği iki hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

03.31 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı el-Akabiye beldesinde bir bina için saldırı ve tahliye tehdidinde bulundu.

02.54 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Balata Sokağı Mahallesi ile şehrin güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

01.48 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti merkezi ve çevresi için tahliye ve saldırı tehdidi yayımlamasının ardından kentten kuzeye doğru yoğun göç dalgası yaşanıyor.

01.41 Hizbullah, İsrail'deki çok sayıda askeri üssü ve yerleşim yeri ile Lübnan toprakları içindeki İsrail askerlerine yoğun saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

00.59 İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

00.09 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin bir kısmı ve çevresindeki birçok yerleşim bölgesine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.