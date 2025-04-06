İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Dünya

İşgalci İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

Katil İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir iş makinesini hedef aldığı hava saldırısında 2 kişi yaralandı.

AA6 Nisan 2025 Pazar 16:37 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
ABONE OL

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nebatiye kentine bağlı Beyt Lif beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir iş makinesini hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde bir hafif ticari araç ile bir iş makinesine hava saldırısı düzenlemiş, bombardımanda 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.