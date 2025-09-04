İSTANBUL 30°C / 22°C
Dünya

İşgalci İsrail'den Macron'a ''Filistin'' reddi: Vize verilmedi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeyi ziyaret talebini, Paris'in Filistin Devleti'ni tanıma girişimini sürdürmesi nedeniyle reddettiklerini açıkladı.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 22:34
İşgalci İsrail'den Macron'a ''Filistin'' reddi: Vize verilmedi
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Saar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Görüşme sırasında Saar, Paris'in, Filistin Devleti'ni tanıma girişimini sürdürdüğü sürece Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail'i ziyaret edemeyeceğini ifade etti.

Saar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı "diyalog için güvenilmez bir ortak" olmakla suçlayarak, Filistin yönetiminin yaklaşık 20 yıldır seçim yapmadığını ve sınırlı bir halk desteğine sahip olduğunu söyledi.

Bakanlığının açıklamasında, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki durum, İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması, Lübnan'daki durum ve Ukrayna'daki savaşın ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma girişiminin Orta Doğu'daki istikrarı baltaladığı ve İsrail'in ulusal ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiği iddia edildi.

İsrail'in, Fransa ile iyi ilişkiler istediği ancak Paris'in, İsrail'in güvenliği ve geleceğiyle ilgili temel konulardaki tutumuna saygı göstermesini beklediği dile getirilen açıklamada, Paris'in son dönemde İsrail'e karşı bir dizi düşmanca adım attığı ve tutum sergilediği ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, Macron'un Tel Aviv'i ziyaret etmek istediği ancak İsrail'in, Macron'un Filistin Devleti'ni tanımaya devam etmesi nedeniyle bu talebi reddettiği belirtilmişti.

Haberde, Netanyahu'nun, Macron'a kendisini İsrail'de kabul etmek için Filistin'i tanıma kararından vazgeçmesi koşulunu getirdiği ancak Macron'un bunu reddettiği aktarılmıştı.

