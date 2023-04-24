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Dünya

İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel

İşgalci İsrail güçleri, işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel oldu.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 22:46 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Harem-i Şerif'in batı tarafında bulunan Burak Duvarı'nda düzenlenen kutlamalar gerekçesiyle Aksa'nın müezzinini engelleyerek ezanın tamamlanmasına izin vermediği belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail polisi korumasındaki onlarca Yahudi yerleşimcinin bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğine işaret edildi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin de Aksa'da bulunan Müslümanlara saldırdığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya sık sık baskınlar düzenliyor.

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