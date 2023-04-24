İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Harem-i Şerif'in batı tarafında bulunan Burak Duvarı'nda düzenlenen kutlamalar gerekçesiyle Aksa'nın müezzinini engelleyerek ezanın tamamlanmasına izin vermediği belirtildi.
Haberde ayrıca İsrail polisi korumasındaki onlarca Yahudi yerleşimcinin bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğine işaret edildi.
Baskın sırasında İsrail güçlerinin de Aksa'da bulunan Müslümanlara saldırdığı kaydedildi.
Yahudi yerleşimciler İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya sık sık baskınlar düzenliyor.