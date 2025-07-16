İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2025 Çarşamba / 21 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2546
  • EURO
    46,8016
  • ALTIN
    4319.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'den Şam'a saldırı! Savunma Bakanlığı vuruldu
Dünya

İşgalci İsrail'den Şam'a saldırı! Savunma Bakanlığı vuruldu

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 12:50 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Şam'a saldırı! Savunma Bakanlığı vuruldu
ABONE OL

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.

Öte yandan, Şam'daki AA muhabiri, kentte 3 patlama meydana geldiğini aktardı.

Patlamalar, Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığının arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldi.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de hükümetin üst kademelerinden Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimlerden Suriye hükümetine yönelik "saldırıların artacağı" tehditleri yükselmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.