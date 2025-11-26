İSTANBUL 20°C / 12°C
  İşgalci İsrail'den ''Sarı Hat'' tuzağında yeni katliam: 6 Filistinli daha şehit oldu
Dünya

İşgalci İsrail'den ''Sarı Hat'' tuzağında yeni katliam: 6 Filistinli daha şehit oldu

İşgalci İsrail Hamas ile arasında imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işgalci İsrail, Filistinlileri katletmek için 'Sarı Hat' adını verdiği hayali sınırı genişletmişti. Soykırımcılar, Refah'ta ateşkes sonrası dışarı çıkmasına engel oldukları Filistinlileri şehit ettiklerini duyurdu.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 00:24
İşgalci İsrail'den ''Sarı Hat'' tuzağında yeni katliam: 6 Filistinli daha şehit oldu
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın doğusunda sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "muhtemelen" ifadesine yer verilerek tünellerden çıktığı öne sürülen Filistinlilerin silahlı olduğu iddia edildi ve söz konusu kişilerin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerine yaklaştığı iddia edilen bir Filistinlinin ateş açılarak öldürüldüğü kaydedildi.

REFAH'TA MAHSUR KALAN FİLİSTİNLİLER

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen, izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

