İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0457
  • EURO
    50,5639
  • ALTIN
    6184.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'den Sayda kentine hava saldırıları
Dünya

İşgalci İsrail'den Sayda kentine hava saldırıları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

AA6 Ocak 2026 Salı 07:28 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Sayda kentine hava saldırıları
ABONE OL

Lübnan yerel medyasında yer alan haberlerde, İsrail savaş uçaklarının, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Sayda kentinde bir binayı bombaladığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının 2 saldırıyla hedef aldığı binanın yerle bir olduğu aktarılan haberlerde, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Altında dükkanlar bulunan 3 katlı binanın yerle bir olduğu, çevredeki binaların da zarar gördüğü aktarılan haberlerde, İsrail'in bombaladığı binada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğuna dikkat çekildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA da İsrail ordusunun, Sayda kırsalını bir dizi hava saldırısıyla bombaladığına işaret etti.

- ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.