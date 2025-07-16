İşgalci İsrail'den Suriye yönetimine tehdit: Askeri karşılık yükseltilecek

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye hükümetinin askeri güçlerini Süveyda kentinden çekmesi gerektiğini, aksi takdirde saldırılarını şiddetlendirerek sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığından yayımlanan açıklamada Katz, Suriye hükümetine ait askeri güçler Süveyda'dan çekilene kadar saldırılarına devam edeceklerini kaydetti.

Suriye'nin güneyini "silahsızlandırma politikasını" sürdüreceklerini savunan Katz, Şam hükümetine verdikleri "mesajın anlaşılmaması halinde İsrail'in rejime karşı askeri karşılık çıtasını yakında yükseltmekle" tehdit etti.

İsrail'in Suriye'deki Dürzileri koruduğunu öne süren Katz, "Suriye rejimi Süveyda'daki Dürzileri serbest bırakmalı ve güçlerini geri çekmelidir." ifadelerini kullandı.

- SÜVEYDA OLAYLARI

Süveyda'da bir süre önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bölgede yaşanan olayların ardından salı günü Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

