İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

Saar, gönderilen yardıma ilişkin, "Dürzi kardeşlerimizle güçlü bir ittifakımız var. Onlara yardım etmek bir ayrıcalık. Her zaman azınlık olacağımız bir bölgede, diğer azınlıklara yardım etmek hem gerekli hem de doğru olandır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu 10 bin paket yardımın büyük bölümünün Suriye'nin güneyinde, Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı Süveyde kentine ulaştırıldığı aktarıldı.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in Suriye'deki Dürzi topluluğunu yanına çekme çabalarına yönelik dün, "Dürzilere karşı herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Katz, geçen hafta da Suriyeli Dürzilerin işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin vereceklerini duyurmuştu.

İsrail hükümeti, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki Dürzi ve Çerkez topluluklarına ise 1 milyar doların üzerinde 5 yıllık yatırım paketi açıklamıştı.

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