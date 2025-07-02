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Dünya

İşgalci İsrail'den Suriye'de tahrik

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, işgal altındaki Suriye topraklarında askerleriyle görüştü. Zamir, 'Ortaya çıkan herhangi bir tehlikeye karşı saldırı düzenleyeceğiz.' diyerek yeni saldırı tehdidinde de bulundu.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 07:16 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Suriye'de tahrik
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Tel Aviv ile Şam yönetimleri arasında normalleşme için müzakere yapıldığı iddia edilirken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri bölgede komutanları ve askerleriyle bir araya geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in bölgedeki üst düzey komutanlar ve yedek askerlerle görüştüğü aktarıldı.

İsrail işgali altındaki Suriye topraklarında komutan ve askerlerle konuşan Zamir, işgal ettikleri, Golan Tepeleri bölgesinin kendileri açısından ileri savunma görevi gördüğünü ifade etti.

Zamir, "Ortaya çıkan herhangi bir tehlikeye karşı saldırı düzenleyeceğiz." diyerek yeni saldırı tehdidinde de bulundu.

İsrail basını, Şam ile Tel Aviv arasında "normalleşme" sürecinin başlatılması için müzakereler yürütüldüğünü iddia etmişti.

Bu müzakerelerde Suriye'nin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini ve bir daha ülkede saldırı düzenlememesini talep ettiği, İsrail'in ise sözde tehdit durumunda saldırı düzenleme özgürlüğünde ısrar ettiği ileri sürülmüştü.

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