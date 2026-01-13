İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1597
  • EURO
    50,3193
  • ALTIN
    6370.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'den Suriye'ye topçu saldırısı
Dünya

İşgalci İsrail'den Suriye'ye topçu saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kenti kırsalındaki bazı beldelere topçu atışıyla saldırı düzenledi. İsrail saldırısında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

AA13 Ocak 2026 Salı 21:09 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Suriye'ye topçu saldırısı
ABONE OL

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Dera kenti kırsalındaki Abdin ve Vadi Kuya beldelerini topçu atışıyla hedef aldığını bildirdi.

İsrail saldırısında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

⁠İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.