10 Şubat 2026 Salı
  • İşgalci İsrail'den yasa dışı müdahale: Suriye'de öğrenci otobüsünün önünü kestiler
Dünya

İşgalci İsrail'den yasa dışı müdahale: Suriye'de öğrenci otobüsünün önünü kestiler

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında iki köyün arasına kontrol noktası kuran İsrail ordusu, lise ve üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişini engelledi.

10 Şubat 2026 Salı 09:43
İşgalci İsrail'den yasa dışı müdahale: Suriye'de öğrenci otobüsünün önünü kestiler
Syria TV'nin internet sitesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun, Kuneytra kırsalındaki El-Muallaka ile Gadir el-Bustan köyleri arasına askeri kontrol noktası kurduğu belirtildi.

Kontrol noktasındaki İsrail askerlerinin, çevredeki köylerden şehir merkezine giden üniversite ve lise öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişini engellediği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki ihlallerini sürdürdüğü vurgulanarak, bu ihlaller arasında baskınlar, gözaltılar ve tarım arazilerine zarar verilmesi gibi uygulamaların yer aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün Kuneytra kırsalında alıkoyduğu biri çocuk 3 kişiyi ancak saatler sonra serbest bırakmıştı.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerine sık sık askeri araçlarla girerek "kontrol noktaları" kuruyor ve "arama-tarama" faaliyetleri yürütüyor.

