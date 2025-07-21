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Dünya

İşgalci İsrail'den Yemen'e hava saldırısı

İşgalci İsrail ordusu Yemen'e hava saldırısı düzenledi. Saldırıların, Husilerin İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı atışlarına karşılık olarak düzenlendiği aktarıldı.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:37 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Yemen'e hava saldırısı
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Soykırımcı İsrail ordusunun Yemen'in batısında yer alan El-Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Yemen'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Hava saldırısının hedefinde Yemen'in batısındaki El-Hudeyde Limanı'nda İran destekli "Husilere ait noktaların" olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da yaptığı yazılı açıklamayla Yemen'i tehdit etti

İsrail'e düzenlediği füze saldırıları nedeniyle Husilerin "ağır bedel ödeyeceğini" savunan Katz, "Yemen'in kaderi Tahran'ınki gibi olacak." ifadesini kullandı.

Husilerden ise El-Hudeyde Limanı'na yönelik saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

  • İsrail saldırı
  • Husiler
  • yemen

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