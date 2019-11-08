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İşgalci İsrail’den YPG/PKK itirafı! 

İsrail Meclisi’ndeki Suriye özel oturumunda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, koridor planı suya düşen terör örgütü YPG/PKK’ya yardım ettiklerini itiraf ederek “Bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim” dedi. 

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Ortadoğu’da Türkiye karşıtı her planın altından çıkan İsrail, terör örgütü YPG/PKK’ya destek verdiğini itiraf etti. Tel Aviv hükümeti, Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye’nin kuzeyinden kovulan YPG’li teröristlere ileride kullanmak üzere yardım ettiklerini bildirdi. 

Soçi mutabakatı sonrası yeniden şekillenen Suriye’deki denkleme ilişkin İsrail Meclisi’nde (Knesset) özel bir oturum gerçekleştirildi. Toplantıda hükümeti İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely temsil etti. Knesset’te konuşan Hotovely, “Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlediği alanlarda bulunan YPG/PKK’ya farklı şekillerde yardım ediyoruz” dedi. 

ÇIKARLAR İÇİN TEHLİKE

‘Yardım’dan ne kastettiğine dair bilgi vermeyen Hotovely, “İsrail, YPG/PKK’ya yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim” ifadelerini kullanarak gelecek projelerinde teröristleri kullanmaya devam edecekleri sinyali verdi. Donald Trump’ın Suriye’deki askerlerini çekme kararını da değerlendiren İsrailli diplomat, “Suriye’den askerlerini çekmesine karşı olduğumuzu ABD’ye ilettik. YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki egemenliğinin sona erme ihtimali İsrail için tehlike doğurur” şeklinde konuştu. 

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